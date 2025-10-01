E Croatti va Ritratto dell’irriducibile senatore a Cinque stelle imbarcato con la Flotilla

Ilfoglio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Buon vento, caro Marco”, gli ha detto qualche giorno fa l’ex premier M5s Giuseppe Conte, e lui, Marco Croatti da Rimini,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

e croatti va ritratto dell8217irriducibile senatore a cinque stelle imbarcato con la flotilla

© Ilfoglio.it - E Croatti va. Ritratto dell’irriducibile senatore a Cinque stelle imbarcato con la Flotilla

In questa notizia si parla di: croatti - ritratto

croatti ritratto dell8217irriducibile senatoreE Croatti va. Ritratto dell'irriducibile senatore a Cinque stelle imbarcato con la Flotilla - Mentre la nave forza il blocco, la tensione a bordo si fa “alta e palpabile”. Lo riporta ilfoglio.it

Flottilla pronta a salpare. Croatti: "Rotta su Gaza senza scali" - La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Croatti Ritratto Dell8217irriducibile Senatore