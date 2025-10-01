È arrivato il momento di prenderci cura della nostra bellezza Sconti anche oltre il 50% sui prodotti più amati
L’estate è la stagione delle feste, delle serate che non finiscono mai, del sole addosso e del “ne parliamo a settembre”. Ma ora che è finita, e con lei anche le incombenze che ci aspettavano al nostro rientro, è arrivato il momento giusto di fare shopping per acquistare tutto il necessario per trascorrere un autunno e un inverno all’insegna delle coccole casalinghe. E il momento giusto per farlo è adesso proprio perché ci sono sconti incredibili sui migliori marchi. Quindi spazio a dispositivi per lo styling dei capelli, a shampoo formulati per renderli stupendi, oppure a creme per risultare ancora più belle. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: arrivato - momento
È arrivato il momento di rivedere Punk campione?
Isola dei Famosi, l’annuncio di Mario Adinolfi: “È arrivato il momento…”
Arriva la lista "I marchigiani per Acquaroli": «È arrivato il momento del “sì” e del “fare”»
Musica da Bere. . È arrivato il momento di conoscere il quinto finalista di Musica da Bere Sandri è il progetto musicale di Michele Alessandri, un’anima inquieta e mutante che si muove in bilico tra delicatezza e distorsione, tra cantautorato e visioni alien - facebook.com Vai su Facebook