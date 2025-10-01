È arrivato ha stupito l' hanno mollato E ora la Juve Renato Veiga se lo ritrova contro

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore portoghese ha lasciato un buon ricordo di sé ed era diventato un punto fermo, ma sul mercato poi Comolli ha preso altre strade. E lui ha preso quella del Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

200 arrivato ha stupito l hanno mollato e ora la juve renato veiga se lo ritrova contro

© Gazzetta.it - È arrivato, ha stupito, l'hanno mollato. E ora la Juve Renato Veiga se lo ritrova contro

In questa notizia si parla di: arrivato - stupito

Inter, il nuovo arrivato ha già stupito tutti: oggi già in campo con il Torino?

Ngonge: "Anche se è arrivato da poco, mi ha stupito Asllani". E parla degli obiettivi del Torino - Il neo attaccante del Torino Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la pausa per le Nazionali, iniziando il suo ragionamento dalla crescita avuta dal giorno del suo arrivo in Italia ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Arrivato Ha Stupito