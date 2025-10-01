È andata come doveva Saltamarini? La sanità forse lo ha penalizzato

"C’è da lavorare bene in politica perché tutto diventa più complicato senza credibilità, si devono poi ascoltare le esigenze dei cittadini, rispondere quando ti chiamano e dare delle risposte". Renzo Marinelli (Lega) svela il segreto che gli ha permesso di essere rieletto in consiglio regionale raccogliendo 2.847 voti. Marinelli, allora Acquaroli è stato confermato presidente e lei consigliere regionale: sono state elezioni perfette o c’è qualche voce che non le piace? "Tutto è andato come doveva: il presidente ha ottenuto un ottimo risultato come compagine. Sono state premiate la concretezza e la serietà perché c’è da raccontare le cose come stanno" Si aspettava che la Lega scivolasse al terzo posto? "Sapevamo che poteva esserci la possibilità di arrivare secondi o terzi, in provincia abbiamo ottenuto un buon risultato a testimonianza che si è lavorato bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

