È a fare la spesa e intanto i ladri le svuotano la casa e li vede sulle telecamere

Monzatoday.it | 1 ott 2025

Una domenica pomeriggio da dimenticare. Sul cellulare arriva la notifica della telecamera che ha installato in casa e che segnala la presenza di una persona. A un primo sguardo veloce le sembra il figlio adolescente, ma poi si accorge che quella sagoma è di un ladro intento a mettere a soqquadro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

