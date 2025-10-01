Dybala mette su famiglia a Roma | il club pronto a offrirgli questa proposta di rinnovo

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’argentino sarebbe disposto a ridursi lo stipendio Ottobre, il mese della verità per il futuro di Paulo Dybala. In casa Roma si apre il capitolo più atteso e delicato: la trattativa per il rinnovo del contratto della “Joya”, un legame che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dybala mette su famiglia a roma il club pronto a offrirgli questa proposta di rinnovo

© Calcionews24.com - Dybala mette su famiglia a Roma: il club pronto a offrirgli questa proposta di rinnovo

In questa notizia si parla di: dybala - mette

dybala mette famiglia romaPaulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori: l'annuncio sui social network - Un anno dopo le nozze celebrate in Argentina Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a diventare genitori. Secondo msn.com

dybala mette famiglia romaPaulo Dybala presto papà: primo figlio in arrivo con Oriana Sabatini - La storia d’amore tra Paulo e Oriana, iniziata nel 2019, è stata coronata da momenti indimenticabili, come la romantica proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi. Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Dybala Mette Famiglia Roma