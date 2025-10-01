Dybala in scadenza l’agente è atteso a Roma | l’ingaggio va ridimensionato
Un mercato piuttosto chiaro quello della Roma in estate, votato alla ricerca di giocatori sotto una certa soglia di età, da far crescere ed apprezzare sotto la sapiente mano di Gasperini. Non tutto è arrivato, con gennaio che servirà per puntellare un attacco privo di quell’ultimo elemento che il mister bramava ( occhio ad Haraldsson ), in un reparto che vede ancora quella fetta di qualità ed esperienza che non si sa ancora se sia destinata a rimanere nella capitale: sì perché c’è un Paulo Dybala in scadenza, e l’unico modo per capire se questo matrimonio possa proseguire è un incontro tra le parti in causa, cosa che dovrebbe accadere in tempi non troppo lunghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Capitolo rinnovi, da Dybala ad El Shaarawy: in quattro a scadenza nel 2026
Dybala out, Wesley convocato: la lista di Gasperini per l'esordio della #Roma in Europa League I giallorossi mercoledì a Nizza per il debutto in Europa: ancora fermo ai box l'ex Juventus ma ci sono 2 rientri
Aggiornamenti dall'infermeria giallorossa ? ? Bailey tornerà dopo la sosta, mentre Dybala punta al match contro il Verona
Roma, da Dybala a Pellegrini: tutti i calciatori in scadenza nel 2026 - Dopo la chiusura del bilancio finanziario del 30 giugno, si volta pagina: è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026.
Juve-Milan -1: Dybala sul mercato e Calhanoglu in scadenza. Fantasia non al potere - Entrambi giocatori di fantasia, che possono cambiare le sorti di un match