Dybala in scadenza l’agente è atteso a Roma | l’ingaggio va ridimensionato

Un mercato piuttosto chiaro quello della Roma in estate, votato alla ricerca di giocatori sotto una certa soglia di età, da far crescere ed apprezzare sotto la sapiente mano di Gasperini. Non tutto è arrivato, con gennaio che servirà per puntellare un attacco privo di quell’ultimo elemento che il mister bramava ( occhio ad Haraldsson ), in un reparto che vede ancora quella fetta di qualità ed esperienza che non si sa ancora se sia destinata a rimanere nella capitale: sì perché c’è un Paulo Dybala in scadenza, e l’unico modo per capire se questo matrimonio possa proseguire è un incontro tra le parti in causa, cosa che dovrebbe accadere in tempi non troppo lunghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

