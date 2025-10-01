Dybala e Oriana Sabatini diventano genitori | il tenero annuncio | VIDEO

Dybala e Oriana Sabatini: Annuncio emozionante dell’arrivo della loro bambina!

Oriana Sabatini sorprende Dybala, il regalo per l’anniversario di matrimonio

Oriana Sabatini sorprende Dybala per il primo anniversario, l’insolito regalo al marito: “207 motivi per amarti”

dybala oriana sabatini diventanoOriana Sabatini incinta, Paulo Dybala diventa papà. Il dolce annuncio su Instagram: "La prima foto di noi tre" - Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciano l’arrivo della prima figlia: oltre 2 milioni di like su Instagram e messaggi di auguri da amici e fan. Si legge su libero.it

dybala oriana sabatini diventanoPaulo Dybala diventa papà: la moglie Oriana Sabatini è in dolce attesa - Paulo Dybala diventa papà: Oriana Sabatini e il calciatore in attesa del loro primo figlio. Scrive notizie.it

