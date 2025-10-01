Dybala diventa papà | l' annuncio social del calciatore della Roma

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto diventeranno genitori. La lieta novella a Trigoria è stata annunciata sui social proprio dalla coppia argentina che avranno una bambina. La cantante sudamericana ha postato su Instagram un video in cui insieme a un emozionatissimo Dybala mostrano l’ecografia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

