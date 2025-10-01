Duplice omicidio nel Beneventano | Salvatore Ocone confessa dopo un lungo interrogatorio

ABBONATI A DAYITALIANEWS La confessione nella notte. Dopo circa un’ora e mezza di interrogatorio, Salvatore Ocone, 58 anni, operaio, ha ammesso di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio quindicenne Cosimo. La drammatica confessione è arrivata nella notte, al termine di una lunga indagine serrata condotta dai Carabinieri. I fatti. Il primo omicidio è avvenuto nell’abitazione di famiglia a Paupisi, in provincia di Benevento. Successivamente, il corpo del figlio minorenne è stato ritrovato senza vita nell’auto dell’uomo a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dopo una fuga di circa 70 chilometri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Duplice omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone confessa dopo un lungo interrogatorio

