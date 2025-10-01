Duplice omicidio di Paupisi parla il figlio Mario | Li ho sentiti venerdì ed erano tranquilli

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Li ho sentiti l’ultima volta venerdì sera e sembrava tutto normale”. A parlare è il primogenito di Salvatore Ocone, l’uomo di Paupisi che ha ucciso la moglie, Elisabetta ed un suo figlio. A Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, ai microfoni di Vincenzo Rubano, racconta di aver saputo dai carabinieri di quanto accaduto e poi di aver letto altri particolari dai giornali. Lui era in Emilia Romagna per lavoro, come cameriere. Mario non si capacita di quanto accaduto perché i suoi genitori avrebbero dovuto festeggiare a breve i 25 anni di matrimonio. Racconta che il suo papà assumeva degli antidepressivi ma non di aver mai notato nulla di strano in passato né gesti di violenza da parte del genitore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Duplice omicidio di Paupisi, parla il figlio Mario: “Li ho sentiti venerdì ed erano tranquilli”

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio

Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità, Gennaro Maffia rimpatriato: è atteso a Fiumicino

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

Chi l'ha visto?. . "Era aggressiva": Salvatore Ocone ha confessato il duplice omicidio della moglie Elisabetta Polcino e del figlio, colpiti probabilmente nel sonno con una pietra, come la figlia sopravvissuta e ancora in gravi condizioni dopo l’operazione chirurgi - facebook.com Vai su Facebook

DUPLICE OMICIDIO FIDANZATI POLICORO, LEGALE FAMIGLIA ORIOLI PRESENTA ULTERIORE INTEGRAZIONE ALL’ISTANZA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI - X Vai su X

Duplice omicidio a Paupisi, Ocone avrebbe colpito prima Elisa e poi i figli. Il motivo? ‘Atteggiamento aggressivo e dominante della moglie’ - Una tragedia familiare ha scosso profondamente il Sannio: nella mattinata di ieri, a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento, Salvatore Ocone, operaio 58enne, ha ucciso la moglie Elisa, 49 a ... ntr24.tv scrive

Duplice omicidio Paupisi/ La cugina: “Quando sono entrata in casa ho visto sangue ovunque” - Il dramma della notizia del duplice omicidio di Paupisi a Storie Italiane, con l'intervista ad Adriana, cugina di Salvatore Ocone: le sue parole ... Segnala ilsussidiario.net