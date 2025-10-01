Duplice omicidio di Paupisi parla il figlio Mario | Li ho sentiti venerdì ed erano tranquilli

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Li ho sentiti l’ultima volta venerdì sera e sembrava tutto normale”. A parlare è il primogenito di Salvatore Ocone, l’uomo di Paupisi che ha ucciso la moglie, Elisabetta ed un suo figlio. A Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, ai microfoni di Vincenzo Rubano, racconta di aver saputo dai carabinieri di quanto accaduto e poi di aver letto altri particolari dai giornali. Lui era in Emilia Romagna per lavoro, come cameriere. Mario non si capacita di quanto accaduto perché i suoi genitori avrebbero dovuto festeggiare a breve i 25 anni di matrimonio. Racconta che il suo papà assumeva degli antidepressivi ma non di aver mai notato nulla di strano in passato né gesti di violenza da parte del genitore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

