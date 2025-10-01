Duplice omicidio Benevento i vicini | Liti e urla in quella casa ma mai nessuna denuncia

Qualcuno dice che forse questa tragedia poteva essere evitata, ma il sindaco: "Nulla era mai emerso che lasciasse presagire quanto accaduto". Nel passato dell'uomo una lunga depressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Duplice omicidio Benevento, i vicini: "Liti e urla in quella casa" ma mai nessuna denuncia

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio

Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità, Gennaro Maffia rimpatriato: è atteso a Fiumicino

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

DUPLICE OMICIDIO FIDANZATI POLICORO, LEGALE FAMIGLIA ORIOLI PRESENTA ULTERIORE INTEGRAZIONE ALL’ISTANZA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI - X Vai su X

MAFIA, TENTACOLI SU EOLICO E DROGA "Ci sono cose grandi sotto, i soldi delle pale eoliche e della droga". L'asse tra Foggia, San Severo e Gargano dietro il duplice omicidio - facebook.com Vai su Facebook

Duplice omicidio Benevento, i vicini: "Liti e urla in quella casa" ma mai nessuna denuncia - Non c'erano denunce legate alla famiglia di Salvatore Ocone, l'agricoltore di 58 anni che avrebbe ucciso la moglie e il figlio e ridotto in fin di vita la figlia 16enne. Da msn.com

Salvatore Ocone ha confessato di aver ucciso la moglie e il figlio quindicenne. Ecco cosa sappiamo fin qui sul duplice omicidio di Benevento - Ha confessato tutto Salvatore Ocone, l’agricoltore 57enne di Paupisi accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 ... blitzquotidiano.it scrive