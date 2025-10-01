Duplice omicidio a Paupisi l’uomo ha confessato | uccisi moglie e figlio gravissima la figlia 16enne

Il 58enne ha ammesso di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. La tragedia è iniziata in casa a Paupisi nel Beneventano e si è conclusa con il ritrovamento del corpo del minore a Campobasso, dopo una fuga di 70 km. Gravissima la figlia 16enne. Ha confessato nella notte Salvatore Ocone, operaio . 🔗 Leggi su 2anews.it

