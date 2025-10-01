Duplice omicidio a Paupisi l’uomo ha confessato | uccisi moglie e figlio gravissima la figlia 16enne
Il 58enne ha ammesso di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. La tragedia è iniziata in casa a Paupisi nel Beneventano e si è conclusa con il ritrovamento del corpo del minore a Campobasso, dopo una fuga di 70 km. Gravissima la figlia 16enne. Ha confessato nella notte Salvatore Ocone, operaio . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: duplice - omicidio
Duplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio, grave la figlia al Neuromed - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Riporta primonumero.it
Ocone confessa l’omicidio di Paupisi - Ha confessato l’omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio quindicenne Cosimo Salvatore Ocone, operaio agricolo di 58 anni, fermato martedì 30 settembre a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, ... Secondo tg.la7.it