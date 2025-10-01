Duplice omicidio a Paupisi la moglie e i figli colpiti con una pietra mentre dormivano | la 16enne è in gravi condizioni

Moglie e figli sono stati colpiti nella casa di Paupisi in cui la famiglia abitava, molto probabilmente mentre dormivano. E Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 59 anni, con una grossa pietra. E’ la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina in una frazione del piccolo centro del Sannio fatta dal procuratore facente funzioni di Benevento, Gianfranco Scarfò, dopo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una tragedia familiare ha scosso profondamente il Sannio: nella mattinata di ieri, a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento, Salvatore Ocone, operaio 58enne, ha ucciso la moglie Elisa, 49 anni. Ocone avrebbe colpito prima Elisa e poi i figli. Il motivo? 'Atteggiamento aggressivo e dominante della moglie'

Moglie e figli sono stati colpiti nella casa di Paupisi in cui la famiglia abitava, molto probabilmente mentre dormivano.

