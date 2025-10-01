Duplice omicidio a Paupisi la diretta della conferenza stampa in Procura

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina, in Procura a Benevento, la conferenza stampa sul duplice omicidio di Paupisi che ha sconvolto l’intera comunità del Sannio. Il procuratore Gianfranco Scarfò ha ricostruito le fasi della tragedia e confermato la confessione di Salvatore Ocone, il 58enne accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15 anni, e di aver ridotto in fin di vita la figlia Antonia, 16 anni. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, la Procura ha illustrato i dettagli dell’inchiesta e lo stato delle indagini tuttora in corso, ribadendo che restano da chiarire le motivazioni alla base del gesto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

