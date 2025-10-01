Dumfries, olandese di spinta dell’Inter, ha parlato delle sensazioni al termine della partita disputata ieri contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, autore del secondo gol nella vittoria dell’ Inter per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, ha commentato con entusiasmo il risultato e l’inizio del percorso europeo della squadra. Denzel Dumfries ha commentato con soddisfazione la vittoria per 3-0 dell’ Inter contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League 202526. L’olandese, autore del secondo gol, ha sottolineato l’importanza della vittoria e il percorso che la squadra sta affrontando nella competizione europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries vede un nuovo inizio dopo lo Slavia Praga: «Una vittoria importante, questo cammino…»