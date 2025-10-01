Dumfries vede un nuovo inizio dopo lo Slavia Praga | Una vittoria importante questo cammino…
Dumfries, olandese di spinta dell'Inter, ha parlato delle sensazioni al termine della partita disputata ieri contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, autore del secondo gol nella vittoria dell' Inter per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, ha commentato con entusiasmo il risultato e l'inizio del percorso europeo della squadra. Denzel Dumfries ha commentato con soddisfazione la vittoria per 3-0 dell' Inter contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League 202526. L'olandese, autore del secondo gol, ha sottolineato l'importanza della vittoria e il percorso che la squadra sta affrontando nella competizione europea.
Olandesi Inter, Dumfries promosso dalla stampa nazionale. Bocciato De Vrij: «Si vede che non gioca»
Inter, suona il nuovo allarme Dumfries: Chivu e fantallenatori in ansia! - Due sconfitte nelle prime tre giornate e già sei punti di distacco dalla vetta.
Inter, Dumfries: "Mancano dettagli, si vede da come abbiamo subito gol contro la Juve" - Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, ha commentato attraverso i microfoni di SportMediaset il successo ottenuto ieri in casa dell'Ajax per 2-