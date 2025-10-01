Dumfries manifesta la propria gioia sui social | Ottimo inizio per la nostra campagna in Champions! – FOTO

Dumfries esprime la sua soddisfazione per l’inizio di Champions League dell’Inter: 6 punti in 2 partite e rotta segnata verso la prossima. Denzel Dumfries, terzino dell’ Inter, ha celebrato l’inizio perfetto della sua squadra nella fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga, il giocatore ha condiviso un post su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae mentre esulta con il compagno Marcus Thuram. L’immagine testimonia l’entusiasmo e la coesione del gruppo nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2) Dumfries celebra il successo in Champions League: «2 partite, 6 punti, buon inizio!». 🔗 Leggi su Internews24.com

