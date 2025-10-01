L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in Champions League contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter, ha parlato al termine della vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, in cui è stato protagonista con un gol decisivo nel 2-0 momentaneo. La partita si è conclusa con un 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez, ma Dumfries ha avuto un ruolo importante nel consolidare il vantaggio per i nerazzurri. Il laterale olandese ha sottolineato che il gol segnato è stato simile a quello di un attaccante, segno del miglioramento che sta riscontrando nella propria capacità di finalizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries a Sky: «Contento di aver segnato, cerco sempre di fare quella cosa per la squadra»