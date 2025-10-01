Dumfries a Sky | Contento di aver segnato cerco sempre di fare quella cosa per la squadra

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in Champions League contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter, ha parlato al termine della vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, in cui è stato protagonista con un gol decisivo nel 2-0 momentaneo. La partita si è conclusa con un 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez, ma Dumfries ha avuto un ruolo importante nel consolidare il vantaggio per i nerazzurri. Il laterale olandese ha sottolineato che il gol segnato è stato simile a quello di un attaccante, segno del miglioramento che sta riscontrando nella propria capacità di finalizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries a sky contento di aver segnato cerco sempre di fare quella cosa per la squadra

© Internews24.com - Dumfries a Sky: «Contento di aver segnato, cerco sempre di fare quella cosa per la squadra»

In questa notizia si parla di: dumfries - contento

dumfries sky contento averDumfries a ITV : "Ogni partita è importante, bisogna vincere. Felice per aver segnato, grazie a Thuram" - Denzel Dumfries analizza così a Inter TV il match vinto oggi contro lo Slavia Praga, anche grazie a un suo gol: “Siamo contenti, è stata una grande partita da parte nostra. Si legge su msn.com

dumfries sky contento averDumfries a InterTV: “Tutte le partite sono importanti quando si gioca per l’Inter” - Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo pri ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Sky Contento Aver