Dumfries a Inter TV | Ogni match è importante abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto in Champions League contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter, ha espresso soddisfazione per il convincente 3-0 ottenuto contro lo Slavia Praga in Champions League ai microfoni di Inter TV. Il laterale olandese ha sottolineato l’ottima prestazione della squadra, che ha dominato il match fin dall’inizio, portando a casa una vittoria netta. Dumfries ha evidenziato come la Champions League rappresenti la competizione più difficile al mondo, e che per i nerazzurri ogni partita in questa competizione è fondamentale per continuare a competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries a inter tv ogni match 232 importante abbiamo una squadra forte il mio gol bravo thuram

© Internews24.com - Dumfries a Inter TV: «Ogni match è importante, abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram»

In questa notizia si parla di: dumfries - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Inter, pericolo City per Dumfries: l’erede perfetto costa 20mln

Ultimissime Inter LIVE: svolta per il futuro di Taremi, la clausola di Dumfries fa tremare i nerazzurri!

dumfries inter tv ogniDumfries a ITV: "Ogni partita è importante, bisogna vincere. Felice per aver segnato, grazie a Thuram" - Denzel Dumfries analizza così a Inter TV il match vinto oggi contro lo Slavia Praga, anche grazie a un suo gol: “Siamo contenti, è stata una grande partita da parte nostra. Riporta msn.com

dumfries inter tv ogniDumfries a InterTV: “Tutte le partite sono importanti quando si gioca per l’Inter” - Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo pri ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Inter Tv Ogni