Dumfries a Inter TV | Ogni match è importante abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto in Champions League contro lo Slavia Praga. Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter, ha espresso soddisfazione per il convincente 3-0 ottenuto contro lo Slavia Praga in Champions League ai microfoni di Inter TV. Il laterale olandese ha sottolineato l’ottima prestazione della squadra, che ha dominato il match fin dall’inizio, portando a casa una vittoria netta. Dumfries ha evidenziato come la Champions League rappresenti la competizione più difficile al mondo, e che per i nerazzurri ogni partita in questa competizione è fondamentale per continuare a competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

