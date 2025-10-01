Roma, 1 ott – Nelle settimane che hanno preceduto il voto, il circuito filorusso internazionale ha provato a imporre un copione: Moldavia sull’orlo del caos, governo “totalitario”, imminente escalation con la Transnistria. Alexander Dugin ha messo la cornice ideologica, la macchina d’influenza del Cremlino il resto: voto di scambio, disinformazione, attacchi informatici, mobilitazione della diaspora “pilotata”. La Moldavia nel passaggio stretto delle urne. Il verdetto delle urne ha però demolito lo spauracchio: il PAS di Maia Sandu ha vinto con oltre il 50%, relegando il Blocco Patriottico filorusso (il cui simbolo è una stella rossa con dentro una falce e martello) a poco più del 24% e assicurandosi la maggioranza dei seggi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dugin, il “costruttore di spauracchi”: ora la Moldavia minaccerebbe la Russia…