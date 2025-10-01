Due ricercatori italiani hanno ricostruito il codice degli scafisti che utilizzano social ed emoticon

Hanno creato con l’Ai un agente provocatore – Aboubacar Moussa, un giovane nigerino di 23 anni, originario di Zinder – programmato per interagire passivamente e attivamente in ambienti digitali considerati strategici per la “costruzione dell’immaginario migratorio”: da Facebook a TikTok e YouTube, in lingua hausa e francese. Una “infiltrazione immersiva e controllata” in gruppi pubblici e semi-aperti, per mappare le reti relazionali e i nodi informativi, identificare contenuti manipolatori, messaggi di disinformazione o promozione delle tratte illegali. L’obiettivo: ricostruire le “traiettorie digitali” di un ipotetico migrante durante la fase pre-partenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due ricercatori italiani hanno ricostruito il codice degli scafisti, che utilizzano social ed emoticon

