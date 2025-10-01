due opere in trasferta saranno esposte alla mostra beato angelico a firenze

Preziose opere tifernati in giro per il mondo: due sculture attribuite alla bottega di Lorenzo Ghiberti, provenienti dal Reliquario di Sant’Andrea della Pinacoteca comunale di Città di Castello, sono esposte da ieri a Firenze, Museo di San Marco nell’ambito della grande mostra " Beato Angelico ", curata da Carl Brandon Strehlke e promossa dalla Fondazione Palazzo Strozzi. Nell’ultimo anno sono aumentate le richieste di prestiti per opere della Pinacoteca tifernate: in primavera la mostra su Raffaello a Lille; tra ottobre 2024 e febbraio 2025, con San Nicola da Tolentino di Ermenegildo Costantini; a marzo 2026 lo Stendardo processionale della Santissima Trinità di Raffaello, attualmente in restauro all’ Istituto Centrale parteciperà insieme ad altre 220 opere alla mostra del Metropolitan Museum of Art di New York su Raffaello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

