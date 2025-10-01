Due open day alla mostra Tradizione o Sapienza in Palazzo di Fraternita
Due giorni tutti da vivere, in concomitanza con l‘edizione di ottobre della Fiera Antiquaria, all’interno del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo con gli artisti che espongono nella mostra d’arte varia “Tradizione o Sapienza”, in corso di svolgimento nel percorso museale di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: open - mostra
Open day, gusto e mostra . Tanti eventi a zero decibel
Open day della polisportiva Riccione: in mostra tutti gli sport che si possono praticare
#Eventi | #Mostra | #Treni storici Open day, dal 2 al 5 #Ottobre, al deposito di Milano Centrale Il Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, in Viale Monza 113, sarà aperto al pubblico per 4 giorni, per conoscere il patrimonio di sviluppo tecnico e - facebook.com Vai su Facebook
#Eventi | #Mostra | #Treni storici Open day, dal 2 al 5 #Ottobre, al deposito di Milano Centrale Il Deposito Officina Rotabili Storici sarà aperto al pubblico per 4 giorni Prenotazione obbligatoria Tutte le info https://buff.ly/fLfiyrV #Luceverde - X Vai su X
Scuole in mostra ad Abbasanta: Open day per illustrare l’offerta formativa - Il 15 gennaio si terrà l’Open day per illustrare a mamme e papà l’offerta formativa che l’Istituto comprensivo Ghilarza- Secondo unionesarda.it