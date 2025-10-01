Due iniziative dell’Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia
2025. A promuoverle è il centro per l’età evolutiva Futurabile che porrà le professionalità e le esperienze della propria equipe a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sui Disturbi Specifici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Due iniziative dell’Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025
Due iniziative dell’Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025 - Martedì 7 e mercoledì 8 ottobre sono in programma consulenze gratuite sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ... Lo riporta lanazione.it