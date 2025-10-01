Arezzo, 1 ottobre 2025 – Due iniziative dell'Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025. A promuoverle è il centro per l'età evolutiva Futurabile che porrà le professionalità e le esperienze della propria equipe a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento quali dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia, prevedendo occasioni di incontro per famiglie, docenti e studenti. La volontà è, infatti, di promuovere la piena inclusione scolastica attraverso la condivisione di strumenti, servizi e opportunità per superare le difficoltà collegate a lettura, scrittura o calcolo, con la consapevolezza che la diagnosi precoce sia fondamentale per strutturare interventi efficaci di abilitazione e riabilitazione su misura per il singolo alunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

