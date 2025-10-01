Due giorni di preistoria con Paleofest
Una due giorni all’insegna della preistoria a Montevarchi con il Paleofest organizzato dal Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio, sede di una delle collezioni di fossili più complete della Toscana, in sinergia con il Comune, e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Nel prossimo fino settimana torna il Festival della Preistoria che nel tempo è diventato un appuntamento fisso in grado di interessare bambini, adulti e appassionati del genere sulle origini più antiche della valle con attività, incontri tematici e laboratori. Un evento che, come ha sottolineato l’assessore Giacomo Brandi in sede di presentazione, si rinnova dal 2017 "con un’offerta puntuale e articolata, resa possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà". 🔗 Leggi su Lanazione.it
