Due consiglieri d’opposizione passano al gruppo misto FdI

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’, con capogruppo Rosanna Resta, perde i pezzi. Due consiglieri hanno abbandonato questa lista per passare al gruppo misto – Fratelli d’Italia. Stiamo parlando dei consiglieri Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini. "La nostra scelta – spiegano i diretti interessati – nasce dal venir meno dell’impronta civica della lista ‘Insieme per Crevalcore’ e quindi del progetto che le aveva dato vita. Questo a seguito della seppur legittima scelta da parte della ex candidata sindaco e capogruppo Rosanna Resta di aderire, ormai da tempo, a Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

due consiglieri d8217opposizione passano al gruppo misto fdi

© Ilrestodelcarlino.it - Due consiglieri d’opposizione passano al gruppo misto FdI

In questa notizia si parla di: consiglieri - opposizione

Video | Le interviste ai consiglieri di opposizione Caneschi e Romizi

“Indagini, roghi e silenzi”, i consiglieri di opposizione chiedono un passo indietro “per il bene della città”

"Bloccare il taglio sulla Stroke Unit": mozione dei consiglieri di opposizione di Lanciano

due consiglieri d8217opposizione passanoDue consiglieri d’opposizione passano al gruppo misto FdI - La lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’, con capogruppo Rosanna Resta, perde i pezzi. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Due Consiglieri D8217opposizione Passano