Due consiglieri d’opposizione passano al gruppo misto FdI

La lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’, con capogruppo Rosanna Resta, perde i pezzi. Due consiglieri hanno abbandonato questa lista per passare al gruppo misto – Fratelli d’Italia. Stiamo parlando dei consiglieri Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini. "La nostra scelta – spiegano i diretti interessati – nasce dal venir meno dell’impronta civica della lista ‘Insieme per Crevalcore’ e quindi del progetto che le aveva dato vita. Questo a seguito della seppur legittima scelta da parte della ex candidata sindaco e capogruppo Rosanna Resta di aderire, ormai da tempo, a Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

