Due automobili in fiamme davanti a una carrozzeria di Mirano

Incendio di due automobili nella notte a Mirano. I veicoli erano parcheggiati davanti all'ingresso di una carrozzeria in via Zinelli, quando sono state avvolte dalle fiamme, per cause ancora in fase di accertamento.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'allarme al 115 è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it