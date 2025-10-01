Ducati 996 | preparazione al letargo invernale

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ducati 996, capolavoro di Massimo Tamburini e icona da museo, richiede attenzioni speciali quando arriva l’inverno. Dalla batteria alla catena, passando per il telo coprimoto, ecco come mettere a riposo la sportiva bolognese (e tutte le due ruote) per affrontare la bella stagione senza brutte sorprese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

