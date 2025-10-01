Drusilla Foer al Massimo con Venere nemica
Il prossimo 3 marzo al teatro Massimo di Pescara andrà in scena lo spettacolo di Drusilla Foer dal titolo “Venere nemica”.Un’opera ironica, elegante e provocatoria che intreccia mito e contemporaneità, emozioni e riflessioni, con il suo stile inconfondibile. Un evento ideale per chi vuole vivere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
