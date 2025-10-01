Droni in Europa il ‘mistero’ della petroliera russa | spuntano i dati sospetti

(Adnkronos) – C'è una petroliera misteriosa dietro i voli dei droni nello spazio aereo dei paesi Nato? Il legame tra gli sconfinamenti dei velivoli e la Russia al momento è soprattutto un sospetto, in particolare se si pensa agli avvistamenti in Danimarca e Norvegia. Ora, però, arrivano anche dati che potrebbero definire il quadro in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: droni - europa

Droni, supply chain e know-how. La difesa ucraina è il futuro dell’Europa e non solo

L'Europa si indebita per acquistare armi: e pensa di far prendere ai bambini l'utilizzo dei droni

Alta tensione nei cieli d’Europa: caccia polacchi abbattono droni russi dopo violazioni dello spazio aereo

Droni uso degli asset, l'Unione europea in pressing su Mosca. Il punto di Michele Esposito @michelezamora. #ANSAEuropa #Copenaghen - X Vai su X

In Moldova vince l’Europa, perde Putin. La libertà, il diritto, la democrazia sono più forti della sporca propaganda russa, con i suoi hacker, i suoi droni, le sue provocazioni e le sue fake news. - facebook.com Vai su Facebook

Droni in Europa, il 'mistero' della petroliera russa: spuntano i dati sospetti - Una petroliera della 'flotta fantasma' russa, sospettata di essere coinvolta in particolare nei sorvoli dei droni in Danimarca, ha navigato al largo delle coste danesi tra il 22 e il 25 settembre, nei ... Segnala adnkronos.com

Incursioni di droni in Danimarca, Parigi indaga su petroliera fantasma russa. Vertice Ue a Copenaghen, arrivano esperti ucraini e sistemi di difesa alleati - Parigi sta indagando sulla Pushpa, battente bandiera del Benin, ma si sospetta sia nave della flotta ombra di Mosca: era vicino nelle acque territoriali danesi durante il volo dei misteriosi droni. Si legge su quotidiano.net