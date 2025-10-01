Droni in Danimarca Copenaghen blindata per vertice Ue su Difesa

Copenaghen, 1 ott. (askanews) - La capitale danese è blindata per il vertice Ue dedicato a Difesa e sostegno all'Ucraina, dopo giorni di sorvoli di droni non identificati che hanno costretto alla chiusura di aeroporti e acceso i timori di un "attacco ibrido" attribuito da Copenaghen alla Russia. Migliaia di poliziotti sono stati mobilitati, convogli scortati da motociclette e barriere di sicurezza presidiano l'area del summit. Le forze armate francesi hanno diffuso le immagini dell'arrivo di un contingente con un elicottero Fennec e armi anti-drone Nerod a supporto della sicurezza. L'episodio ha riacceso l'allarme sulle falle delle difese europee, dopo precedenti incursioni aeree russe in Polonia ed Estonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Droni in Danimarca, Copenaghen blindata per vertice Ue su Difesa

In questa notizia si parla di: droni - danimarca

Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo

Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»

Danimarca: allarme droni. Polizia: “non li abbiamo visti”

"In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali. Su eventuali perplessità d - X Vai su X

I recenti incidenti con droni osservati presso strutture di difesa e aeroporti hanno spinto la Danimarca a richiamare soldati dalle forze di riserva, riporta la TV2 danese. La convocazione, spiega la tv, fa riferimento ai voli dei droni nello spazio aereo danese. #IlM - facebook.com Vai su Facebook

Droni in Danimarca, Copenaghen blindata per vertice Ue su Difesa - (askanews) – La capitale danese è blindata per il vertice Ue dedicato a Difesa e sostegno all’Ucraina, dopo giorni di sorvoli di droni non identificati che hanno costretto alla chiu ... askanews.it scrive

Copenaghen blindata per il doppio summit europeo: sei Paesi inviano uomini e mezzi per proteggere i leader dai droni - Tensione alle stelle nella capitale danese alla vigilia del Consiglio europeo informale, che sarà seguito dalla settima riunione della Comunità politica europea. Scrive eunews.it