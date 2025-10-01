Drogata per rimanere incinta dopo il matrimonio forzato in Bangladesh l’incubo della ragazza a Rimini | salva dopo un dm su Instagram

Era arrivata in Italia a 7 anni dal Bangladesh, Paese natale dei genitori, e si era trasferita con la famiglia a Rimini, dove già il padre lavorava come cuoco da qualche tempo. La sua vita era proseguita normalmente fino a quando, lo scorso dicembre, la ragazza era stata riportata con l’inganno nel Paese asiatico, dove a forza di minacce e maltrattamenti i genitori l’avevano costretta a sposare un uomo molto più grande, per poi obbligarla ad assumere farmaci nella speranza che rimanesse incinta. Dopo mesi di sevizie, la ragazza con la complicità di un’amica è riuscita a mettersi in contatto prima con un centro antiviolenza e poi con le autorità in Italia. 🔗 Leggi su Open.online