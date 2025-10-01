Droga frodi e tanto altro | ricercato da 4 anni ragazzo si rilassava in albergo

Era latitante da oltre quattro anni, ricercato per una lunga serie di reati. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato lo hanno rintracciato in un albergo della città. In manette è finito un 33enne cittadino albanese, irregolare sul territorio nazionale, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it