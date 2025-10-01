Droga ed estorsioni in stile mafioso invocate condanne per quasi 90 anni
MARTANO - Otto condanne, con pene che oscillano da un minimo di 4 a un massimo di 15 anni, per un totale di 86 anni e mezzo di reclusione. Sono queste le richieste avanzate oggi dalla sostituta procuratrice Maria Vallefuoco, al termine della requisitoria, nel processo ordinario scaturito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: droga - estorsioni
