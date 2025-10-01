Droga al residence Costellazioni la stanza come base per lo spaccio Un arresto

Modenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il residence di via delle Costellazioni torna al centro della cronaca. Durante la scorsa notte, infatti, un normale servizio di controllo del territorio da parte della Squadra Volante ha portato alla luce un'attività di spaccio, che partiva proprio da un inquilino della struttura. Ricordiamo che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droga - residence

Prato, morto nel residence: il compagno rivela agli inquirenti che “volevano togliersi la vita”. Per debiti di droga

Le ultime ore di Liam Payne, la droga e la stanza distrutta prima del volo di 14 metri - Polvere bianca sul tavolo, forse cocaina. repubblica.it scrive

Como, si fa recapitare un pacco di droga sintetica nella stanza dell'ospedale in cui è ricoverato: arrestato per spaccio - Un 40enne comasco ricoverato in ospedale al Sant’Anna si è fatto consegnare direttamente nella camera di degenza la droga. Lo riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Residence Costellazioni Stanza