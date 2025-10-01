Dramma sul treno Napoli-Sapri | trovato il corpo di un uomo senza vita si indaga

1 ott 2025

Dramma a bordo treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Sapri: a fine corsa, è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita, pare originario del salernitano. Sui binari, gli uomini della Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

