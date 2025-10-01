Dramma sul treno Napoli-Sapri | trovato il corpo di un uomo senza vita si indaga
Dramma a bordo treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Sapri: a fine corsa, è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita, pare originario del salernitano. Sui binari, gli uomini della Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dramma nella notte, cammina barcollando sui binari: non si accorge del treno e viene travolto dal treno merci a Pesaro
Dramma in stazione a Trani, muore investito da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria
Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico
