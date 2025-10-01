Il calcio piange insieme al Napoli, un lutto improvviso poco prima della partita, la scomparsa prematura lascia tutti senza parole. Ci sono notizie che arrivano come un fulmine a ciel sereno, capaci di gelare l’entusiasmo di una serata di sport e di trasformare l’attesa per una partita in un momento di silenzio e dolore. È quello che è successo al Napoli e ai suoi tifosi, costretti a fare i conti con una tragedia. La vita, si sa, può essere spietata e imprevedibile, e questa volta non ha fatto eccezione. Infatti, la notizia del lutto che ha colpito la società è arrivata poche ore prima del match, lasciando tutti attoniti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Dramma Napoli, lutto improvviso prima della partita