Dramma in città il palazzo crolla e si sgretola | la notizia appena arrivata
– Era un mercoledì mattina come tanti, con il solito via vai di pendolari e il brusio di una città che non dorme mai. Poi, all’improvviso, un boato ha squarciato la normalità, facendo tremare finestre e asfaltando il silenzio con un rumore sordo, potente. Una colonna di polvere ha oscurato l’orizzonte del Bronx e in pochi secondi quel che sembrava un giorno qualsiasi si è trasformato in una scena di emergenza. Un lato intero di un imponente edificio residenziale si era staccato, precipitando a terra come se fosse di cartapesta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: dramma - citt
Dramma ad Agrigento: morto un uomo conosciutissimo in città. I Carabinieri indagano sulla “maledetta” buca Agrigento, 20 settembre 2025. — Ancora sangue sulle strade di Agrigento. Questa sera un incidente autonomo è costato la vita a un uomo mol - facebook.com Vai su Facebook
In libreria "Grande ragazza, piccola città" della nordirlandese Michelle Gallen, trad. di Elvira Grassi. "Spregiudicato e bellissimo, pieno di dramma quotidiano, assurdità e verità. Mi sono affezionata tantissimo a Majella". (Sara Baume) https://kellereditore.it/prod - X Vai su X
Crolla il cornicione di Palazzo Fulcis, l'area del museo è stata transennata - Ma poteva diventare una situazione a dir poco pericolosa quella che si è verificata nei giorni scorsi al ... Si legge su ilgazzettino.it