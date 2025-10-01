In una delle ultime dirette di TvPlay, in onda su YouTube, le dichiarazioni di uno dei nostri conduttori ha fatto storcere il naso a diversi tifosi della Lazio Nelle nostre dirette giornaliere su YouTube ascoltiamo sempre indiscrezioni e commenti dei nostri ospiti, questa volta però è stato il conduttore Carlo Roscito a rilanciare una notizia che ha del clamoroso. Un trasferimento che avrebbe potuto cambiare la vita calcistica del ragazzo croato. “Doveva andare alla Lazio” Che beffa per Lotito: l’ANNUNCIO a sorpresa (Foto Lapresse) – TvPlay.it Roscito, nel dettaglio, è andato a raccontare un retroscena che si è verificato ai tempi della trattativa tra Hajduk Spalato e Lazio per l’acquisto del centrocampista croato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

