Non si ferma l ‘Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove sfide. È il caso della Virtus Bologna che, dopo il grande successo nel match di apertura contro la corazzata del Real Madrid, avrà di fronte a se una nuova avversaria spagnola. Si tratta del Valencia, che affronterà oggi Lyon nel primo match della sua Eurolega. L’incontro tra gli spagnoli e le V-nere verrà giocato venerdì 3 ottobre, in una delle tante settimane da doppio impegno che il torneo regala. Occasioni per la Virtus di salire già a quota due vittorie in due partite, dopo una prestazione formidabile contro il Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming