Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
Non si ferma l ‘Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove sfide. È il caso della Virtus Bologna che, dopo il grande successo nel match di apertura contro la corazzata del Real Madrid, avrà di fronte a se una nuova avversaria spagnola. Si tratta del Valencia, che affronterà oggi Lyon nel primo match della sua Eurolega. L’incontro tra gli spagnoli e le V-nere verrà giocato venerdì 3 ottobre, in una delle tante settimane da doppio impegno che il torneo regala. Occasioni per la Virtus di salire già a quota due vittorie in due partite, dopo una prestazione formidabile contro il Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - valencia
Valencia-Torino, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole
Top 10 cose da vedere in Spagna Barcellona – Sagrada Familia e Parc Güell Madrid – Museo del Prado ? e Palazzo Reale ? Granada – Alhambra e Generalife Siviglia – Cattedrale e Alcázar Valencia – Città delle Arti e delle Scienze ? S - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Non si ferma l'Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove ... Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Le grandi squadre continentali iniziano l'arduo percorso che porterà poi alle ... Si legge su oasport.it