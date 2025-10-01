Secondo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano seconda durissima sfida in Serbia, dove i biancorossi affronteranno domani il Partizan Belgrado. E dopo la vittoria di Supercoppa e quella all’esordio con la Stella Rossa i ragazzi di Ettore Messina saranno impegnati nel quarto match in meno di una settimana. L’Olimpia affronterà il secondo impegno sulle ali dell’entusiasmo e, soprattutto, dopo aver visto come alcuni dei nuovi arrivi – su tutti Guduric ed Ellis – sono già entrati nel gioco di Ettore Messina. Ma servirà mantenere alta la concentrazione, anche perché il Partizan arriva, invece, dal ko all’esordio in casa di Dubai e vorrà subito sfruttare il fattore campo per rialzare la testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming