Dove vedere in tv Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 | orario preciso programma streaming

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-5 contro la ceca Marie Bouzkova e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno se la dovrà vedere con la quotatissima statunitense Amanda Anisimova, capace di superare la cinese Zhang e la ceca Muchova nelle ultime due uscite in terra asiatica. La toscana, fresca di trionfo in Billie Jean King Cup, incrocerà la numero 4 del mondo, e sarà dunque chiamata a sovvertire il pronostico se vorrà meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra la statunitense Coco Gauff e la tedesca Eva Lys. 🔗 Leggi su Oasport.it

