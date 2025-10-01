Dove vedere in tv Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 | orario preciso programma streaming
Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-5 contro la ceca Marie Bouzkova e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno se la dovrà vedere con la quotatissima statunitense Amanda Anisimova, capace di superare la cinese Zhang e la ceca Muchova nelle ultime due uscite in terra asiatica. La toscana, fresca di trionfo in Billie Jean King Cup, incrocerà la numero 4 del mondo, e sarà dunque chiamata a sovvertire il pronostico se vorrà meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra la statunitense Coco Gauff e la tedesca Eva Lys. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - paolini
Dove vedere in tv Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming
WTA 1000 Pechino, il tabellone: possibile nuova sfida a Svitolina per Paolini negli ottavi - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini ai quarti del China Open 2025: quando gioca contro Amanda Anisimova, programma e orario · Tennis WTA - Prosegue il percorso di Jasmine Paolini al China Open 2025, l'azzurra accede ai quarti del torneo WTA 1000: scopri quando gioca contro Amanda Anisimova. Scrive olympics.com
Paolini-Anisimova, quarti di finale Wta 1000 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un'altra vittoria in due set per la numero uno d'Italia, che ha superato negli ottavi di finale la ceca Marie Bouzkova ... Lo riporta msn.com