Dove vedere in tv Italia-Cuba oggi Mondiali calcio U20 2025

Appuntamento fissato a quest’oggi, mercoledì 1° ottobre (ore 22.00 italiane), allo stadio ‘ Elías Figueroa Brander ’ di Valparaíso (Cile). Sul rettangolo verde sudamericano, la Nazionale italiana U20 di calcio affronterà il secondo incontro del Gruppo D dei Mondiali 2025 di categoria. Gli azzurrini giocheranno con Cuba. La squadra allenata da Carmine Nunziata ha iniziato bene il proprio cammino in terra cilena. Esordio non semplice contro l’Australia, campione d’Asia. Una partita vinta 1-0, grazie all’iniziativa di Mattia Mosconi che, incuneandosi in area e dribblando il portiere avversario, si è guadagnato il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cuba oggi, Mondiali calcio U20 2025: orario, programma, streaming

