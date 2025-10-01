Dove si mangia la Margherita più buona? L' Oscar alle 100 migliori pizzerie d' Italia

AGI - La Campania, Caserta e il Casertano nello specifico, conquistano l' Oscar di migliori pizzeria e miglior pizzaiolo d'Italia. Una giuria di oltre 200 giornalisti di tutte le regioni d'Italia e di tutte le testate, curatori delle guide, esperti del settore, hanno assegnato a Roma, nel monumentale salone di Spazio Novecento all'Eur, i Pizza Awards Italia giunti alla quarta edizione. Il premio dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia è stato organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 - Events Factory patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall'Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

