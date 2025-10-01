Dove si coltiva il caffè? Per la metà degli italiani i campi sono nel nostro paese Risposta sbagliata
Lo beviamo ogni giorno, fa parte della nostra vita e del nostro modo di socializzare e lavorare, ma poi siamo impreparati sulle sue origini e le produzioni nel mondo. Parliamo del caffè, la bevanda nera e più antica che ci accompagna da sempre nelle nostre giornate. Ma dove si coltiva il caffè? Dove si trovano .
Un viaggio alle origini del caffè Nel cuore della Foresta di Harenna, a 1800 metri di altitudine in Etiopia, il caffè non si coltiva: nasce selvaggio. È qui, nel primo luogo al mondo dove si è bevuto il caffè, che raccogliamo il nostro Caffè Selvatico: 100% Ar