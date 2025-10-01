Doppio omicidio di Bologna Caccia alle tracce di Dna L’accusato resta in carcere
Caccia al Dna. Sono iniziate le analisi disposte dalla procura nell’ambito dell’ incidente probatorio sul duplice omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi, i due coniugi trovati senza vita il 2 giugno scorso nel loro appartamento di piazza dell’Unità a Bologna. In carcere per quell’accusa si trova Gennaro Maffia, 48 anni, che abitava con loro e che, secondo gli investigatori, avrebbe colpito la coppia con una violenza improvvisa e letale. Subito dopo il delitto l’uomo sarebbe fuggito, prendendo un aereo per la Spagna: un tentativo di allontanarsi rapidamente dall’Italia, che però si è interrotto nel giro di poche ore grazie a un mandato di arresto europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
