Doppio omicidio di Bologna Caccia alle tracce di Dna L’accusato resta in carcere

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caccia al Dna. Sono iniziate le analisi disposte dalla procura nell’ambito dell’ incidente probatorio sul duplice omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi, i due coniugi trovati senza vita il 2 giugno scorso nel loro appartamento di piazza dell’Unità a Bologna. In carcere per quell’accusa si trova Gennaro Maffia, 48 anni, che abitava con loro e che, secondo gli investigatori, avrebbe colpito la coppia con una violenza improvvisa e letale. Subito dopo il delitto l’uomo sarebbe fuggito, prendendo un aereo per la Spagna: un tentativo di allontanarsi rapidamente dall’Italia, che però si è interrotto nel giro di poche ore grazie a un mandato di arresto europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

