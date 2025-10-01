Doppietta di Hojlund Napoli batte Sporting 2-1

Al Maradona le reti del danese piegano i portoghesi e regalano i 3 punti agli azzurri. NAPOLI - Il primo successo del Napoli nella Champions League 202526 arriva grazie a Rasmus Hojlund e a Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist per il belga. Battuto 2-1 lo Sporting. Conte è in piena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

