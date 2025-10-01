Dopo Tosca torna al Teatro San Carlo Un Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi

Al Teatro San Carlo “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi, con il debutto storico di Anna Netrebko nel ruolo di Amelia: la Prima in programma sabato 4 ottobre. Dopo la recente messa in scena di “Tosca”, con tutte le otto recite esaurite, il Teatro di San Carlo prepone una delle opere più belle e . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Dopo Tosca, torna al Teatro San Carlo “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi

In questa notizia si parla di: dopo - tosca

Festa mobile a Castel sant’Angelo: dopo i D&G arriva l’Operacamion con “Tosca”

Dopo il successo di ieri sera siamo pronti per la seconda recita di Tosca questo pomeriggio qui al @operasofia Toi toi toi a tutti @danieloren_official @tenorstefanpop @claudiosgura #mariajosesiri #tosca #puccini #operasofia #operasingersofinstagram # - facebook.com Vai su Facebook

Dopo "Tosca" e la Quarta di Mahler ecco che cosa ci e vi attende sulle nostre scene e non vediamo l'ora di riabbracciare tutti loro! Qui https://teatrolafenice.it/event/balletto-cenerentola/… leggete quanto c'è da sapere su questo balletto di Prokof'ev - X Vai su X

«Tosca» al teatro San Carlo: ricomincia da tre - Torna al San Carlo per la terza volta, in poco meno di sei anni, «Tosca» nell’allestimento di Edoardo De Angelis con le scene di Mimmo Paladino, che al suo primo apparire fece discutere un poco e che ... Lo riporta ilmattino.it

Opera Roma, OperaCamion torna con Tosca nelle piazze di Roma - Dopo il successo con Il Barbiere di Siviglia, che lo scorso maggio e giugno ha portato la bellezza dell'opera lirica nelle piazze di Roma, dal 14 al 28 settembre sarà la volta di Tosca di Giacomo ... Riporta ansa.it