Dopo l’abbordaggio partono le proteste anche a Roma Circondata la stazione Termini

Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell’ abbordaggio da parte di Israele. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. Anche gli studenti stanno raggiungendo il punto. Mentre un altro gruppo si sta muovendo in corteo per le strade di San Lorenzo per poi raggiungere l’area di Termini. Cinturata la stazione. Metro chiusa. Le forze dell’ordine stanno cinturando la stazione. L’attenzione è massima dopo lo stop della circolazione ferroviaria a Napoli. Chiusa la stazione metro che collega la linea A a quella B. 🔗 Leggi su Open.online

